“靓号”销售一空，最贵VIP车牌价值超百万坚戈

根据“政府为公民服务”国营公司新闻处透露，这项服务吸引了全国各地车主，共支付了超过100亿坚戈。与此相比，2022年哈萨克斯坦车主购得VIP车牌的花费超过了70亿坚戈。

仅去年，在西哈州就发放了851个VIP车牌，总费用超过了2.48亿千坚戈。而在东哈州，车主们花费了6300万坚戈购买了217个“豪华”车牌，而阿拉木图居民则支付了26亿坚戈购买VIP车牌。

值得一提的是，哈萨克斯坦自2014年推出车牌“靓号”，其收入都归国家预算所有。

据悉，2023年，010、020、030、040、040、050、060、070、077、080、090、707等登记编号一经推出便迅速售罄，每个车牌的价格等于57倍按月计算指数（2024年为210,444坚戈）。

最贵的VIP车号当属001、002、003、004、005、006、007、008、009和777，每个登记号码需要车主支付285倍按月计算指数的费用（2024年为1,052,220坚戈）。

2023年全年，全国登记注册320万辆机动车辆，发放110万份驾驶执照。

【编译：阿遥】