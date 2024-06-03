托卡耶夫提议建立以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国

6月3日，国家元首在阿拉木图市会见了集体安全条约组织成员国议会大会与会者。在会上，哈萨克斯坦总统指出，中东局势令人忧虑，巴勒斯坦的人道主义危机不断加剧。

托卡耶夫总统在会谈中说到：

-今天的会议是在国际局势极其紧张的情况下举行。随着地缘政治冲突升级，地区安全威胁范围也发生显著变化。世界冲突已达到危险程度。中东局势尤其令人担忧。加沙地带每天都有数百人死伤，其中包括普通公民、妇女和儿童。超过一百万平民处于危险之中。所有主要国际组织都称巴勒斯坦的人道主义局势严峻。事实上，灾难性的情况即将达到极限。

国家元首强调，在巴以问题上，哈萨克斯坦绝不会偏离自己的立场。

他表示，解决长期冲突的唯一办法是在“两国方案”的基础上建立一个以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国。

与此同时，哈萨克斯坦总统欢迎联合国大会今年5月10日通过的承认巴勒斯坦成为联合国成员的决议。

会上，托卡耶夫总统表示支持俄罗斯提出的关于明确集安组织成员国议会大会地位的建议，并呼吁其他成员国代表团支持该倡议。

【编译：木合塔尔·木拉提】