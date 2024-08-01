贾尼别克：已无法等待，期待与世界级拳手一决高下

贾尼别克在推特上评论了一张鲍勃·阿鲁姆与沙特阿拉伯娱乐管理局主席图尔基·阿尔谢赫的合影。

-我不能再等下去了！希望您已经做出决定。是卡内洛？是查洛？还是贝纳维德斯？-他写道。

值得一提的是，贾尼别克目前是WBO和IBF中量级世界冠军，而墨西哥拳击手卡内洛·阿尔瓦雷斯（61胜2负2平，39次KO）则是超中量级世界统一冠军。此外，贾尼别克最近因未能控制体重，导致原定与新西兰选手安德烈·米哈伊洛维奇（21胜0负，13次KO）的比赛被取消。

据此前报道，WBO/IBF中量级世界冠军贾尼别克·阿里木汗吾勒，为自己设定了宏大的职业生涯目标——统一该级别所有冠军头衔，青史留名。

-我愿意付出一切努力，拿到四个冠军头衔，成为绝对冠军。我正在努力训练，为在全世界范围内打响名号而拼搏。为了实现这一目标，我需要与大牌选手交手。未来我计划与卡内洛·阿尔瓦雷斯和大卫·贝纳维德斯等明星级选手进行比赛。-贾尼别克在接受Boxingscene.com采访时表示。

【编译：阿遥】