打造饮食文化盛宴：阿斯塔纳下月将举办马奶节

主办方表示，希望将这一节日打造为具有国际影响力的文化与农业品牌，类似德国的“啤酒节”。在为期两天的活动中，来宾将有机会品尝哈萨克斯坦各地生产的所有类型的“柯穆兹（马奶）”。

节日期间还将举办“最佳马奶”评选大赛，奖金总额达4500万坚戈，其中一等奖奖金2000万坚戈，二等奖1500万坚戈，三等奖1000万坚戈。期间还将开设多场马奶制作培训班，内容涵盖现代化发酵、保存和胶囊化等工艺。

此外，活动还将设有哈萨克传统马种展览，包括Zhaby、Koshym、Kostanai、Mugalzhar、Adai等古老马种及部分赛马品种，并举行纯种马拍卖会。

工艺展区中，手工艺人将展出和出售马鞍、马鞭、马具等传统制品，并现场展示皮革加工及马具、生活用品的制作工艺。

节日还包括哈萨克民族传统体育比赛项目，如马背角力（аударыспақ）、驯马（асау үйрету）、哈萨克猎犬比赛（тазы жарысы）以及投套索（шалма салу）等。

节日期间还将举办专题学术会议，探讨马奶的药用价值、养马业发展前景以及传统畜牧业的未来。来自德国、俄罗斯和吉尔吉斯斯坦的专家将发表演讲，包括德国养马专家汉斯·措尔曼、医学博士巴赫特詹·比姆别托夫、民族学家艾盖丽姆·穆萨加吉诺娃等。

【编译：达娜】