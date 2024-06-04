纳杰夫：阿塞拜疆愿意投资哈萨克斯坦石油行业

巴耶勒在会晤时表示，两国在各个领域，包括石油领域，都取得了积极的发展。他指出，2023年，哈萨克斯坦开始通过巴库-第比利斯-杰伊汉管线输送石油。从阿克套港运往阿塞拜疆的哈萨克斯坦石油量在2023年达到105.7万吨，而在2024年前四个月达到了49万吨。

巴耶勒还提到，2024年3月，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫访问阿塞拜疆期间，哈萨克斯坦国家石油天然气公司（ҚазМұнайГаз）与阿塞拜疆国家石油公司签署了逐步增加哈萨克斯坦石油过境量的协议，以及哈萨克斯坦石油买卖战略合作谅解备忘录。目前，两国正探讨进一步增加过境量的可能性。

此外，巴耶勒指出，哈萨克斯坦正在认真研究阿塞拜疆提出的使用巴库-苏普萨管道输送石油的建议，具体实施将取决于商业条件。

纳杰夫在会见中强调了两国之间兄弟般的特殊关系，并积极评价了两国国家油气公司合作取得的成果。双方还讨论了进一步加强油气领域合作的可能性，阿塞拜疆方面表示有意在哈萨克斯坦油田进行投资。

【编译：阿遥】