巴甫洛达尔一学生收到8所国外高校录取邀请，其中4所提供全额奖学金

据艾泽蕾本人介绍，她自一年级起就就读于巴甫洛达尔市第8中学附属高中，自小便对人文学科和创意类课程表现出浓厚兴趣，尤其热爱文学、历史和外语。在校期间，她积极参与各种学术项目和社会公益活动。

- 从9年级开始，我逐渐对社会科学和创业领域产生兴趣。虽然当时还不确定未来的职业方向，但我知道自己热衷于那些可以将分析力、创造力与社会价值相结合的行业。因此，我深入研究了可持续发展、商业和国际关系等领域。 - 她回忆道。

她还多次在市级和州级的哈萨克语、俄语和英语奥林匹克竞赛中获奖。其中，她曾参与一个有关生态与商业的科研项目，通过卫星数据分析巴甫洛达尔州的环境状况，她表示这段经历让她印象深刻。

在全国统一高考中，艾泽蕾取得了122分的高分，目前是“金质奖章”候选人。她已收到了8所国际高校的录取通知，包括：

上海纽约大学（New York University Shanghai）

美国宾夕法尼亚州立大学（Penn State University）

英属哥伦比亚大学（University of British Columbia）

巴黎美国大学（American University of Paris）

卡内基梅隆大学（Carnegie Mellon University）

德雷塞尔大学（Drexel University）

霍特国际商学院（HULT University）

西蒙斯大学（Simmons University）

艾泽蕾表示，她认真研究了各个学校的专业设置和费用信息。

- 即使获得了全额学费资助，生活、交通及其他开支仍需考虑。但奖学金对于任何家庭来说都是非常宝贵的支持。我的父母也会在力所能及的范围内支持我，因此我积极争取各种奖学金和资助机会。 - 她说。

她表示，这一切都是靠自己努力争取来的——包括准备申请材料、参加各类考试及撰写申请文书。

据悉，艾泽蕾在家中排行第二，哥哥也正在国外留学，并同样获得了奖学金。弟弟目前还在上学，全家人都以争取免费优质教育为目标。

【编译：达娜】