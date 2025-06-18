哈萨克斯坦单一产业城市发展成效显著 2024年工业产值占比超三分之一

单一产业城市工业产值占比36.4%

奥马尔别科夫副部长表示，哈萨克斯坦现有20个单一产业城市，人口约140万，2024年其工业产值占全国的36.4%，达18.2万亿坚戈，同比增长3.4%。同期，固定资本投资额达2万亿坚戈，同比增长17.4%。这些城市依托18家支柱企业，主要集中在采矿、冶金和能源领域，其运行直接影响区域社会经济发展。

四年投资超5000亿坚戈支持单一产业城市

过去四年，中央政府和地方行政机构为单一产业城市基础设施发展累计投入超过5124亿坚戈，其中2416亿来自国家预算。2025年计划再投入1066亿坚戈，其中287亿来自国家预算。在“能源与公用事业现代化”国家项目框架内，2025-2028年将实施41个总值824亿坚戈的项目，以进一步改善单一产业城市的基础设施。

差异化发展策略推动经济多元化

根据总统2024年9月2日国情咨文要求，国家经济部基于78项指标分析单一产业城市社会经济发展状况，并借鉴萨兰市成功摆脱单一产业城市地位的经验，制定了发展潜力评估方法。单一产业城市被分为三类，针对不同发展水平制定差异化措施，包括基础设施现代化、新生产设施投产及工业园区建设等，以更高效利用国家资源。总理别克帖诺夫强调，单一产业城市可通过绿色技术、数字化基础设施及创意经济发展转型为“增长引擎”。他以埃基巴斯图兹为例，指出该市通过投资1384亿坚戈的铁合金厂项目及工业园区建设，正向多产业城市转变，单一产业城市地位已不再适用。

优先支持国货，采购本地化率达70.2%

为支持国内生产商，政府通过长期合同、采购协议及本地化发展计划推动单一产业城市采购体系优化。2024年，单一产业城市采购总额达2.7万亿坚戈，国货占比达70.2%。奥马尔别科夫副部长表示，需进一步修订法律，增加长期合同及采购协议、提升本地化比例及支持中小企业等措施，以促进国内商品生产。

总理别克帖诺夫表示，单一产业城市可通过绿色技术、数字化基础设施及创意经济发展成为区域增长点。吸引投资是核心，需为投资者提供土地、空置建筑及便利条件，同时通过长期合同及采购协议支持本地生产商。他要求卡拉干达、阿特劳、乌勒套及阿克托别州在12月1日前加快工业园区建设，相关部委在10月1日前制定投资驱动增长方案，并解决技术人才短缺问题。

【编译：木合塔尔·木拉提】