单一产业城市发展：五年内实施44个项目 新增超5000个就业岗位

副部长指出，在埃基巴斯图兹、萨兰、卡拉扎尔、鲁德内等城市，成功投产了铜精矿、汽车轮胎、铁路车轮、氰化钠及金属轧材等大型工业设施。未来几年，计划在单一产业城市再实施46个总值6.2万亿坚戈的新工业项目，预计创造约1.49万个就业岗位，优先发展高科技及进口替代型生产。

单一产业城市采购合同额激增

萨帕尔别科夫副部长表示，2024年以来，单一产业城市通过与大型支柱企业合作，签订了46份总值151亿坚戈的采购合同及长期合同，得益于扩大担保采购机制。2024年全年，采购合同及矿产资源开采长期合同数量增至50份，总额达103亿坚戈。2025年前五个月，合同总额已达151亿坚戈。

在进口替代政策支持下，ERG、“哈萨克铜业”、“哈萨克锌业”等大型投资者为本地生产商提供了重要支持。这些措施不仅增强了单一产业城市企业的市场竞争力，也为经济多元化及可持续发展奠定了基础。

总理别克帖诺夫强调，单一产业城市需通过绿色技术、数字化基础设施及高附加值产业实现转型，吸引更多投资并创造就业机会，以逐步摆脱单一产业依赖，迈向多产业经济结构。

【编译：木合塔尔·木拉提】