托卡耶夫总统向一批建筑业代表授予国家奖章

据总统府新闻局消息，建筑行业从业者职业日前夕，根据哈萨克斯坦共和国总统签署的总统令，将对一批在国内建筑领域开展卓有成效的工作，为国家基础设施发展做出重要贡献的人士予以表彰。

具体而言，根据总统令：

4人被授予“智慧（Парасат）勋章” 勋章；

36人被授予“尊敬（Құрмет）”勋章；

40人被授予三级“劳动光荣（Еңбек даңқы）”勋章；

72人被授予“杰出贡献（Ерен еңбегі үшін） ” 奖章。

值得一提的是，每年8月第二个星期日是哈萨克斯坦建筑行业的职业节日。

建筑业是经济的主要基础。任何一个国家的经济实力和社会稳定都直接关系到建筑业的发展。独立时期，我国为建筑业的发展创造了必要的条件。国内建筑业展翅高飞，生产建筑材料的工厂增多。

我国建筑业的快速发展与首都从阿拉木图迁往阿克莫拉的历史性决定有直接关系。正因为如此，今天在阿斯塔纳，采用先进技术建造的现代建筑典范——独特的建筑拔地而起。

【编译：小穆】