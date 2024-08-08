以色列企业有意投资哈萨克斯坦水库建设

（哈萨克国际通讯社讯）水资源和灌溉部部长努尔詹·努尔吉格托夫日前与由Value LBH公司管理合伙人兼Dan Capital投资公司董事长希蒙·本·哈莫率领的以色列水资源管理领域领先企业联盟代表团举行会晤。双方在会晤中深入探讨了水利领域的合作潜力，涵盖了从水利设施建设改造到联合培养水利人才等多个方面。

据水资源和灌溉部新闻处消息，以色列企业表达了参与哈萨克斯坦水库建设和改造的意愿，并准备提供投资支持。此外，以色列企业还提出将提供先进的洪水预测和防洪系统，以提高哈萨克斯坦的防洪能力。

双方还就节水技术、水净化与再利用、饮用水质量监测以及水资源分配和计量自动化等领域的合作进行了详细讨论。

Фото: Су ресурстары және ирригация министрлігі

努尔吉格托夫特别强调了水利人才培养的重要性，建议制定联合培训专家的计划，以提升哈萨克斯坦水资源管理领域的专业水平。

为了确保各项合作计划的顺利推进，努尔吉格托夫提议成立一个联合工作组，负责所有计划中的项目。

Фото: Сув ресурслари ва ирригация вазирлиги

-我们愿意开展合作，共同取得成果。以色列企业拥有丰富的经验和先进的技术，能够对水资源进行高质量管理。部分以色列企业已经在哈萨克斯坦成功运营多年。我们打算最大限度地提高各行业用水效率，因此期待开展互利合作。-他表示。

【编译：阿遥】