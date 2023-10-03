哈萨克斯坦古代文物在中国故宫展出

这次展览呈现了来自哈萨克斯坦的古代历史文物，其中包括伊塞克古墓出土珍贵的金人衣物，这些珍品让中国社会深入了解了古代生活在哈萨克斯坦居民悠久历史、文化传承，生活方式和历史传统。

此外，展览还展出了哈萨克斯坦古代文化遗产，包括来自塞种战士墓的金器（公元前五至四世纪）。

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“五洲四海”“一带一路”文物考古合作展旨在庆祝“一带一路”倡议十周年，展览将持续举行至2024年1月5日，为期数月，为观众呈现精选的文物珍品。

此次展览集结了来自哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、阿联酋等四家文博机构，以及中国10个省区市13家收藏单位的文物珍藏。

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哈萨克斯坦驻华大使馆公使衔参赞努尔兰·阿克阔什喀洛夫在开幕式上致辞，回顾了哈中考古合作重要成就，并向来宾介绍了伊塞克古墓中出土的塞人文物。

中国文化和旅游部部长胡和平、故宫博物院院长王旭东、中国文物保护基金会理事长刘玉珠、乌兹别克斯坦总统助理赛义达·米尔济约耶娃，以及众多艺术家和媒体代表均出席了这一盛大活动。

【编译：阿遥】