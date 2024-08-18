已有12个非洲国家通报超过1.8万猴痘病例

声明表示，包括所有猴痘毒株在内，至今有12个非洲联盟成员国通报超过3100起确诊例和15 600多起疑似病例，并造成541人死亡，死亡率为2.9%左右。

与2023年同期相比，2024年猴痘感染病例数增加了160%。

受这波猴痘疫情影响最严重的刚果民主共和国是在去年9月发现首起病例。

早些时候，刚果民主共和国卫生部长表示，自2024年初以来，刚果民主共和国已有540多人死于猴痘，并且疑似病例达15 664例。

刚果的邻国布隆迪也通报173起病例，并且病例是在短短一个星期内激增75%。

在非洲以外地区的首起病例则是这个星期分别出现在瑞典和巴基斯坦。

世界卫生组织总干事谭德塞周三表示，《国际卫生条例》突发事件委员会当天召开会议并向他提出建议，认为目前猴痘疫情已构成国际关注的突发公共卫生事件，他接受了这一建议并作此宣布。

哈萨克斯坦卫生部此前表示，哈萨克斯坦目前尚未出现猴痘病例。

然而，为预防猴痘疫情传播，卫生部采取了相关措施，包括在机场和边境检查站进行卫生检疫监控，实施体温检测。副部长指出，哈萨克斯坦已根据此前应对新冠的经验，建立了必要的诊断和防控体系。

【编译：木合塔尔·木拉提】