已有55名外籍同胞领取“先祖之路”卡

-截至目前，共有55名外籍哈萨克族裔（包括其家人在内则总数为124人）申请并获得了《先祖之路卡》。其中，25人（包括其家人在内为67人）属于投资移民，30人（包括其家人在内为57人）属于紧缺专业人才。-杜伊谢诺娃说。

据她介绍，来自11个国家的“紧缺专业人才”获得了该卡，其中俄罗斯15人，德国4人，蒙古国和中国2人，美国、以色列、荷兰、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、芬兰和奥地利各1人。此外，来自10个国家的“投资移民”申请获得该卡，其中俄罗斯12人，阿富汗3人，中国和蒙古国各2人，奥地利、以色列、德国、土耳其、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦各1人。

据哈萨克斯坦劳动和社会保障部消息，从2023年7月1日开始，拥有外国国籍的哈萨克族裔人士可申请获得《先祖之路（Ата жолы）》卡，并借此拥有更加便利的入境哈国渠道。

设立《先祖之路（Ата жолы）》卡的主要目的，是加强世界各地哈萨克族裔人士与历史祖国之间的联系，延续民族文化，吸引海外哈萨克族裔专业人士和成功的企业家在哈萨克斯坦发挥自身的潜力。该卡奖授予持有外国国籍的哈萨克族裔，无需其变更国籍身份。

据悉，外籍哈萨克族裔人士可以通过哈政府最新推出的«Qutty Meken»统一信息系统申请《先祖之路》卡。