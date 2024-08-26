以色列与哈马斯未能就停火达成协议

路透社援引两名埃及安全消息人士的话报道称，在埃及首都举行的会谈上，以色列和哈马斯均拒绝了调解人提出的所有妥协方案。

这使得获美国支持的最新停火提议能否结束持续了10个月的加沙战争蒙上阴影。

路透社称，当前谈判的关键分歧点之一在于，以色列在“费城走廊”的存在。费城走廊是沿着加沙地带与埃及南部边界的一条长14.5公里的狭长地带。有报道称，以色列总理内塔尼亚胡坚持提出有关占领“费城走廊”的条件。

当地时间25日，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)政治局成员伊扎特·里什克发表声明，要求以色列遵守7月收到的基于美国总统拜登所提建议和联合国安理会相关决议的停火方案。

与此同时，一位美国高级官员表示，谈判具有建设性，表明了各方达成“最终且真正协议”的愿望。他还表示，解决剩余问题的工作将在未来几天继续进行，工作组将留在开罗。

数月来的多轮谈判未能成功达成一项协议，以结束以色列对加沙的侵略，包括释放被抵抗运动关押的以色列囚犯和被占当局监狱内的巴勒斯坦囚犯。

【编译：木合塔尔·木拉提】