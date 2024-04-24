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    17:10, 24 四月 2024 | GMT +6

    以色列计划在加沙南部拉法展开地面行动

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    Фото: агентство БАПОР

    哈萨克国际通讯社讯）据中新社消息，《今日以色列》当地时间24日报道，在近日以色列和巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)停火谈判失败且陷入停滞后，以色列国防军将很快在加沙地带南部城市拉法展开地面行动。

    报道称，以情报和特勤局(摩萨德)指出，哈马斯拒绝调停人的提议表明，其在加沙地带的领导人叶海亚·辛瓦尔不希望达成人道主义协议并释放被扣押在加沙的以色列人，且试图继续利用以色列和伊朗之间的矛盾。

    报道称，以色列在伊朗对其发动导弹和无人机袭击后表现克制，这可能与美国对“拉法行动”的态度软化有关。以色列还将与其他国家就行动进行协调。

    以色列《耶路撒冷邮报》24日援引以色列公共广播公司第11频道的报道说，两名美国官员表示，以国防军将很快在拉法展开地面行动。在此之前，将要求上百万的巴勒斯坦人在未来4到5周内大规模撤离到国际援助组织搭建的帐篷群中。

    以色列公共广播公司第11频道说，以色列已将拉法行动计划提交给美国官员以及该地区的其他机构。这一行动将分阶段进行，确保巴勒斯坦平民在以国防军到来前撤离。

    截至目前，以总理办公室和以军方发言人暂未对此报道发表评论。

    标签:
    国际 以色列 巴勒斯坦
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    编译
    Мұхтар Қалимоллаұлы
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