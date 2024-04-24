以色列计划在加沙南部拉法展开地面行动

报道称，以情报和特勤局(摩萨德)指出，哈马斯拒绝调停人的提议表明，其在加沙地带的领导人叶海亚·辛瓦尔不希望达成人道主义协议并释放被扣押在加沙的以色列人，且试图继续利用以色列和伊朗之间的矛盾。

报道称，以色列在伊朗对其发动导弹和无人机袭击后表现克制，这可能与美国对“拉法行动”的态度软化有关。以色列还将与其他国家就行动进行协调。

以色列《耶路撒冷邮报》24日援引以色列公共广播公司第11频道的报道说，两名美国官员表示，以国防军将很快在拉法展开地面行动。在此之前，将要求上百万的巴勒斯坦人在未来4到5周内大规模撤离到国际援助组织搭建的帐篷群中。

以色列公共广播公司第11频道说，以色列已将拉法行动计划提交给美国官员以及该地区的其他机构。这一行动将分阶段进行，确保巴勒斯坦平民在以国防军到来前撤离。

截至目前，以总理办公室和以军方发言人暂未对此报道发表评论。