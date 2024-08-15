新一轮苏丹停火谈判在瑞士举行 苏丹武装部队拒绝出席

此次谈判由美国主导，埃及、阿拉伯联合酋长国、联合国、非洲联盟和东非政府间发展组织代表也出席了会议。与会各方在一份联合声明中表示，谈判旨在结束苏丹境内的敌对军事行动，推动冲突各方遵守《吉达声明》和国际人道主义法，为人道主义准入提供支持。

美国苏丹问题特使汤姆·佩列洛（Tom Perriello）在社交媒体上发文称，经过第一天的谈判，有关小组已为各方遵守和履行《吉达声明》的承诺提出意见。

报道称，苏丹快速支援部队派出代表团参加了此次谈判，并表示如果苏丹武装部队愿意参加谈判，他们可能会接受一项和平协议。但美国驻日内瓦使团的一名发言人证实，苏丹武装部队拒绝参加谈判。

苏丹武装部队总司令阿卜杜勒·法塔赫·布尔汗13日发表讲话称，除非快速支援部队从其占领的城市和村庄撤出，否则苏丹武装部队不会停止战斗。苏丹政府11日还曾发表声明，批评美国在未能与苏丹政府达成一致的情况下，仓促推进日内瓦停火谈判。

2023年4月，苏丹武装部队和苏丹快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，随后蔓延至苏丹全国多个地区。半岛电视台称，目前快速支援部队控制着苏丹西部达尔富尔地区和喀土穆以南的杰济拉州大部分领土，苏丹武装部队则以东部的苏丹港为基地。

在沙特等国的调停下，苏丹冲突双方自2023年5月起在沙特吉达举行停火谈判，并签署《吉达声明》，承诺保护平民生命安全，避免任何可能对平民造成伤害的军事行动，为苏丹境内人道主义活动提供保障，允许援助物资不受限制地送至有需要的民众手中。

此后，双方多次短暂达成停火协议，但均未能有效落实。

持续超过16个月的武装冲突中，苏丹冲突双方都被指控涉嫌炮击平民目标和阻碍援助物资运送。冲突已造成约1.9万人丧生，1300万人流离失所。联合国官员本周早些时候警告称，苏丹正处于“灾难性的爆发点”，他们预测，如果冲突无法结束，未来几个月可能还会有数万人死于饥饿、疾病、洪水和暴力。