09:31, 19 11月 2024 | GMT +5
托卡耶夫赠送武契奇一箱产自阿拉木图的“阿波尔特苹果”
（哈萨克国际通讯社讯）正在对塞尔维亚首都贝尔格莱德进行首次正式访问的哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫，受到了该国总统亚历山大·武契奇的盛情欢迎。
哈萨克斯坦总统府新闻局发布的消息中写道：
- 塞尔维亚总统在他的社交媒体上表示，他举办了一场晚宴以款待国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫，晚宴期间，塞尔维亚总统收到了哈萨克斯坦总统的赠礼——一箱来自阿拉木图的世界知名的“阿波尔特苹果（апорт）”。塞总统强调，塞尔维亚对所有友好的国家都会敞开怀抱，而今晚的宴会就是一个明证。
阿波尔特苹果（апорт）是哈萨克斯坦著名的苹果品种，以果实大、酸甜适口、耐储存而闻名。随着苏联解体，阿波尔特苹果的产量一度下降。近年来，哈萨克斯坦政府加大了对这一品种的推广力度。
哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫于11月18日晚间飞抵塞尔维亚首都贝尔格莱德，开始他首次对该国的正式访问。
总统专机进入塞尔维亚领空后，塞空军派出战机为哈萨克总统护航。塞尔维亚总统武契奇专门在机场迎接托卡耶夫的到来。
根据计划，此次访问期间，双方将举行高级别会谈。两国领导人将就双边政治、经贸、交通物流和人文领域合作前景进行讨论。根据会谈结果，双方将签署一系列重要文件。
【编译：木合塔尔·木拉提】