托卡耶夫赠送武契奇一箱产自阿拉木图的“阿波尔特苹果”

哈萨克斯坦总统府新闻局发布的消息中写道：

- 塞尔维亚总统在他的社交媒体上表示，他举办了一场晚宴以款待国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫，晚宴期间，塞尔维亚总统收到了哈萨克斯坦总统的赠礼——一箱来自阿拉木图的世界知名的“阿波尔特苹果（апорт）”。塞总统强调，塞尔维亚对所有友好的国家都会敞开怀抱，而今晚的宴会就是一个明证。

阿波尔特苹果（апорт）是哈萨克斯坦著名的苹果品种，以果实大、酸甜适口、耐储存而闻名。随着苏联解体，阿波尔特苹果的产量一度下降。近年来，哈萨克斯坦政府加大了对这一品种的推广力度。

Фото: Акорда

哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫于11月18日晚间飞抵塞尔维亚首都贝尔格莱德，开始他首次对该国的正式访问。

总统专机进入塞尔维亚领空后，塞空军派出战机为哈萨克总统护航。塞尔维亚总统武契奇专门在机场迎接托卡耶夫的到来。

根据计划，此次访问期间，双方将举行高级别会谈。两国领导人将就双边政治、经贸、交通物流和人文领域合作前景进行讨论。根据会谈结果，双方将签署一系列重要文件。

【编译：木合塔尔·木拉提】