尼亚佐夫：哈萨克斯坦以自身经验为世界指明和平共处之路

—我们知道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫长期以来始终高度重视这一大会。因此，青年人也被动员起来讨论宗教和精神议题，因为这与我们所有人的未来息息相关。哈萨克斯坦通过自身倡议提醒世人，不应对精神层面的问题掉以轻心。在此背景下，当今局势格外引人关注。世界与传统宗教领袖大会涵盖了所有国家。哈萨克斯坦再次为宗教界人士提供了一个平台，让他们能够坦诚讨论该领域的各种问题。-尼亚佐夫说。

他指出，在今天大会的全体会议上，就加沙局势提出了许多建设性建议。

—作为一个奉行民族、宗教和种族间相互尊重政策的国家，哈萨克斯坦是我们的榜样。在今天的会议上，我们收获了极为重要的信息。哈萨克斯坦总统在全体会议上以哈萨克语、俄语和英语介绍了他的倡议。在此背景下，哈萨克斯坦以自身实践，为全世界指明了在和平、相互理解和相互尊重中共处的方向。-他说。

据此前报道，世界与传统宗教领袖第八次大会今日在阿斯塔纳独立宫开幕，托卡耶夫总统出席了大会。

【编译：阿遥】