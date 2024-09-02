哈萨克斯坦最受引用的十位科学家名单公布

科学和高等教育部公布了在全球研究人员中被引用最多的哈萨克斯坦科学家名单。这些科学家在国际知名数据库Web of Science的期刊上发表了大量论文，并在各自的研究领域取得了重要成果。

科学和高等教育部在回应哈通社询问时表示， InCites数据库是在Web of Science核心合集高质量论文和引文数据的基础上建立起来的科研表现分析与对标工具。

2019年至2023年，在Web of Science期刊上发表论文最多且H指数最高的哈萨克斯坦学者包括：

阿勒别克·伊斯哈阔夫：发表论文227篇，H指数37

马克西姆·兹多罗韦茨：发表论文245篇，H指数37

朱玛拜·巴肯诺夫：发表论文102篇，H指数26

阿尔乔姆·科兹洛夫斯基：发表论文150篇，H指数23

海拉特·道列托夫：发表论文47篇，H指数23

尤利娅·谢梅诺娃：发表论文59篇，H指数17

阿尔曼·萨帕若夫：发表论文26篇，H指数15

亚历山大·科列斯尼科夫：发表论文36篇，H指数15

鲍尔詹·萨尔森别克吾勒：发表论文33篇，H指数15

此外，在另一个国际数据库Scopus中统计显示，过去五年中，哈萨克斯坦科学家的研究成果共被引用了305,837次。

Scopus 数据库中H指数得分最高的10名哈萨克斯坦科学家：

Фото: Kazinform

【编译：阿遥】