支付宝用户今后可通过Kaspi银行二维码在哈国扫码付款

今后，外国游客可以在哈萨克斯坦使用中国用户熟悉的支付宝应用程序扫描Kaspi二维码进行支付。该服务也已在10个支付宝+（Alipay+）合作伙伴的国际应用程序中推出。

去年，共有66.5万中国游客访问哈萨克斯坦。由于免签政策的实施，以及两国间航班的增加，游客数量持续增长。此前，中国游客前往哈萨克斯坦购物时只能使用现金，极少数情况下也会使用银联卡。现在，外国游客可以通过Kaspi二维码支付商品或服务，无需支付手续费。

Kaspi.kz创始人兼CEO米哈伊尔•洛姆塔泽表示，该公司去年开始与支付宝开展了合作。

- 去年，我们与支付宝+合作推出了多项优质服务。前往中国及其他48个国家的哈萨克斯坦游客开始使用功能强大的Kaspi.kz移动应用程序进行购物支付。哈萨克斯坦企业家可以直接通过他们的 Kaspi Pay 账户支付在中国购买的商品。现在，来自中国和其他国家的游客可以使用支付宝+合作伙伴的应用程序通过 Kaspi 二维码付款。感谢我们的合作伙伴支付宝+，让我们的哈萨克斯坦旅游、商务旅行更加便捷、高效！-他说。

蚂蚁国际东南亚、澳大利亚和新西兰事务总经理表示，哈萨克斯坦Kaspi用户积极使用支付宝+进行跨境付款。

- 非常高兴加强与 Kazpi.kz 的合作，以进行跨境支付。我们看到哈萨克斯坦人积极使用 Kaspi.kz 应用程序通过支付宝 + 我们的全球合作伙伴进行支付。我们现在使用先进的 Kaspi.kz 平台将我们的全球合作伙伴与当地企业联系起来，继续密切合作以确保快速发展。-他说。

据此前报道，哈萨克斯坦民众去年开始通过Kaspi.kz移动应用程序在中国进行支付。

【编译：小穆】