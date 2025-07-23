议员提议用人工智能减少公职人员腐败 数字发展部做出回应

他表示：

- 确实有数据表明人工智能正在执行许多工作并减少人类岗位。但我们认为，人工智能不会取代任何人。有句名言：“人工智能不会取代人，能使用人工智能的人将取代不会使用的人。”人工智能只是工具。首先，我们需要教人们使用人工智能。我认为，在培训公职人员使用这些工具后，他们的劳动生产率和效率应有所提升。

他还提到，未来5至10年内，可能会出现能够自主完成大部分人类工作的通用人工智能（AGI）。

- 据知名专家预测，5至10年内将出现AGI工具。目前人工智能无法完全自主替代任何人，但未来5至10年可能达到取代人类的水平。- 他说。

阿里别克·赛兰巴耶夫还谈到了哈萨克斯坦医疗领域对人工智能初创企业的应用情况。他表示：

- 医疗是最早引入人工智能的领域之一。在大型语言模型出现之前，人工智能已被用于解读X光影像。目前，我们有几家利用人工智能的医疗初创企业。

他特别提到Cerebra初创企业。据其介绍，该初创企业通过分析大脑影像帮助诊断中风。而AIDENTIS初创企业则通过口腔3D影像进行诊断。

- 现在，人工智能不仅是帮助医生诊断疾病的工具，还能加速治疗进程。但完全依赖人工智能还为时尚早。- 他说。

此前，我们曾报道，纳扎尔巴耶夫大学（NU）工程师阿娜尔·桑德古洛娃开发了一种基于人工智能的机器人疗法，用于帮助自闭症儿童进行康复。

【编译：木合塔尔·木拉提】