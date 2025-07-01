保障优质饮用水供应 我国水资源管理迈向数字化

别克帖诺夫强调，提供优质饮用水是重要的社会任务之一，得到国家元首的直接关注。政府已将此列为优先事项，并在国家预算中拨款支持。

根据总统关于追回非法外流资产的指示，特别国家基金额外拨款超1600亿坚戈，用于实施近230个供水项目。

别克捷诺夫表示，居民生活质量直接依赖于清洁饮用水，保障城乡供水是政府的核心任务之一。

数字化是水资源管理的重点方向之一。自2025年初起，依托欧亚开发银行数字倡议基金的资助，哈萨克斯坦启动了国家水资源信息系统开发。

该平台整合卫星、水文站、统计及计量工具等数据，构建全国水资源管理的统一数字空间。此外，政府正推进灌溉网络及水资源计量的自动化。

根据总统指示，已启动总长超3500公里的灌溉基础设施现代化与数字化改造。

突厥斯坦、江布尔、克孜勒奥尔达、阿拉木图及杰特苏等州正在编制总长超5000公里的灌溉网络数字化设计文件。

计划到2027年实现水资源计量系统全面数字化，并引入自动化水闸。在数字化项目中，优先采用国内生产商的现代化技术与设备。

为协调所有数字化进程，哈萨克斯坦成立了水资源信息分析中心，负责数据收集与分析、平台维护及行业数字服务发展。

哈萨克斯坦通过资金投入、技术升级与数字化转型，致力于全面提升水资源管理效率，确保民众享有优质饮用水。

【编译：木合塔尔·木拉提】