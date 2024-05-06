拥有强大的军队 才有和平的保障

托卡耶夫总统在仪式上发表的致辞中指出，在当前国际地缘政治不稳定的形势下，拥有一支强大且准备充分的军队，对于国家安全的重要性显着增加。

- 我们的军人通过参与联合国框架下的各种维和任务，展示了自身高水平的职业素养和军事技战术能力。近期，哈萨克斯坦根据联合国的邀请，向戈兰高地首次派出了一支独立的维和部队。近些年来，在国际军事能力评比当中，哈萨克斯坦武装力量的排名也有显著提升。这都证明了我国军人素质和水平的提高。- 托卡耶夫总统说。

国家元首指出，哈萨克斯坦素来向世界展示自身爱好和平之国的形象。

- 我们与所有的国家都建立了友好关系，推崇对任何冲突都应该通过建设性的政治对话予以妥善解决的原则。但这并不意味着我们会就此马放南山，收刀入库。我们强有力的军队，必须对任何情况时刻做好准备。强大的军队，是国家主权的保障。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统指出，为了确保哈萨克斯坦武装力量能够持久的守卫国家的和平与稳定，提高军队现代化装备水平的工作将持续开展下去。

- 不久前，我们刚刚建设了一座新的军用航空基地，它必然将大大提升国防实力。- 托卡耶夫总统说。

在授勋授衔仪式上，托卡耶夫总统为多名高级军官授予了军衔和荣誉勋章。具体名单可以点击这里查询。

【编译：木合塔尔·木拉提】