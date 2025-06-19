哈萨克斯坦拟停止向拥有多套房产和车辆的家庭发放社会补助

据她介绍，目前这一新方案已作为试点项目在奇姆肯特市和卡拉干达州开始实施，后续计划推广至全国范围。但在正式推广之前，还需通过相应的法规与规范性法律文件。

- 我们发现，一些领取国家社会补助的公民，名下拥有别墅、两到三辆汽车。虽然我无法具体确认这些人中是否包括多子女母亲，但在我们划分的六类家庭中，这种情况较为普遍。而这类家庭中，总人口超过80万人。 - 扎克珀娃指出。

部长解释说，根据新改革设想，将来计算家庭人均收入时，不仅考虑其实际收入，还将合并考虑其所拥有的车辆与房地产的市场价值。

- 如果一个家庭的人均收入超过最低生活标准的4倍，同时名下拥有两辆及以上汽车或两处及以上不动产，我们认为这样的家庭是有能力进行自我投资发展的。这正是我们所倡导的“社会公平”原则——这类人群不再需要国家的补助支持，改革正是针对他们。其他类别的家庭无需担心。 - 她补充道。

【编译：达娜】