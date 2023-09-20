马吉利斯批准有关设立突厥投资基金的协议

国家经济部长阿勒别克·库安特洛夫表示，该基金旨在扩大区域贸易，并对该组织成员国的经济发展提供支持。

-该基金通过投资活动为中小企业项目提供融资，创建实体和数字基础设施，支持工业生产、交通和农业、旅游业和绿色经济等各个领域的发展项目。这些项目首先可以创造新的就业机会，并有助于哈萨克斯坦经济的多样化。-他说。

据他介绍，该基金的法定资本为5亿美元。 具体来说，面值由3.5亿美元的缴足股份和1.5亿美元的额外股份组成。其中，7000万股为各成员国股份的缴足股款。

-基金组织的每个成员都享有平等的投票权。 突厥国家组织前秘书长巴赫达特•阿穆列夫被任命为该基金首任主席。经突厥国家领导人同意，基金总部所在地确定为伊斯坦布尔市。-库安特洛夫说。

据悉，突厥国家基金创世方为哈萨克斯坦、阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦、土耳其和乌兹别克斯坦五国。2021年11月12日，五国领导人在伊斯坦布尔共同决定设立突厥国家投资基金。

【编译：小穆】