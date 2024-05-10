托卡耶夫总统签署有关经济自由化措施的法令

消息称，该法令是总统在今年 2 月 7 日在政府扩大会议上下达的工作指示框架下制定，旨在通过发展竞争和减少国家对经济的干预，以及降低企业成本来确保创业自由。

第一， 计划在哈萨克斯坦争保护和发展署旗下设立国家私有化办公室，负责制定国有资产私有化标准并形成清单。

第二， 采取措施提高“萨姆鲁克-卡泽纳”国有股份公司及其子公司企业管理的独立性和质量，并改进其实施的采购流程。

第三， 实施多项促进商品市场竞争的具体措施。

第四， 建议进一步完善监管政策，放宽开业经营程序。通过这种方式，旨在简化和自动化（数字化）客户访问准政府组织提供的商业服务、获取技术条件和连接工程网络的程序。

建议允许使用符合先进国际建筑标准的项目，而不必根据哈萨克斯坦标准制定设计估算文件。

第五， 该法令提出了一系列旨在加强对企业权利和合法利益的保护措施，包括将经济活动领域的犯罪从刑事犯罪类别中删除，以及与检察官协调国家机构发起的禁止性和限制性措施。

该法令的实施将进一步推动公共部门在经济中的比重快速和大规模下降，并扩大私营企业的经济空间。

【编译：小穆】