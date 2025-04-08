载有国际乘组的“联盟MS-27”飞船从拜科努尔成功发射升空

据Kazinform驻现场记者报道，此次任务乘组包括三名宇航员：俄航天集团（Роскосмос）宇航员谢尔盖·雷日科夫担任飞船指令长、阿列克谢·祖布里茨基担任飞船与远征任务的第一工程师，以及美国宇航局（NASA）宇航员乔纳森·金担任第二工程师。

拜科努尔今日阳光明媚，气温高达22摄氏度，为发射任务营造了良好的气象条件。

根据飞行计划，飞船在发射九分钟后顺利与运载火箭第三级分离并进入地球轨道。

据来自拜科努尔现场直播的信息显示，三名宇航员目前状态良好，各项参数正常。

此次载人发射任务也被特别赋予纪念意义——以庆祝即将到来的伟大卫国战争胜利80周年。

此次发射活动吸引了超过2500名游客和观众现场观摩，包括哈萨克斯坦议会议员、来自哈萨克斯坦和俄罗斯的中小学生、知名演员、新闻记者和网络博主等。

“联盟MS-27”飞船计划将在发射三小时后与国际空间站实现自动对接。整个发射过程通过俄罗斯国家航天公司社交媒体平台进行现场直播，全球观众得以一同见证春日哈萨克草原上腾空而起的飞船壮景。

【编译：木合塔尔·木拉提】