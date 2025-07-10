哈萨克斯坦有可能举办UFC比赛吗？

在国家新闻发布中心召开的新闻发布会上，有记者提问：

-MMA是一项快速发展的运动。最近，UFC总裁达纳·怀特表示，他并不反对在哈萨克斯坦举办该赛事，并且计划在未来举办。因此，阿斯塔纳能否举办该国际大赛？

阿斯塔纳旅游发展中心主任阿尔乔姆·克瓦舒克回答说：

- 当然，我们对这项赛事很感兴趣。正如我之前所说，这座城市拥有接待大量宾客的基础设施和能力。我们的场地完全符合国际标准和要求。这将对这座城市的经济产生倍增效应。

阿斯塔纳音乐会公司制作人马利克·哈塞诺夫称，“雪豹”竞技场有能力举办UFC赛事。

- 该竞技场符合UFC的所有要求。此外，我国拥有许多著名的格斗运动员，例如沙夫卡特·拉赫莫诺夫。我们在技术和基础设施方面都已做好举办赛事的准备。唯一需要努力的方向是吸引国际合作伙伴和赞助商。 考虑到UFC的巨额成本，依靠当地赞助商来举办比赛的成本非常高昂。可以说，哈萨克斯坦至今尚未举办过大型商业赛事。不过，我认为，以目前市场的发展速度，我们迟早会达到一个更高的水平，这大概只需要2-3年的时间。 -他说。

【编译：小穆】