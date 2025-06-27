稀有金属能否成为哈萨克斯坦的“第二桶油”？

稀土金属：战略资源新焦点

“稀有金属”并非完全稀缺，而是因分布零散、提取成本高、冶炼复杂而得名。门捷列夫元素周期表中的17种稀土元素被视作新能源与高端制造业的“维生素”。它们是电动车驱动电机、风力发电机、精密导航、导弹制导等高科技产品的核心原料。

在哈萨克斯坦，包括镧、铈、镨、钕、钷、钐等稀土元素已在东哈州“卡拉奥巴”“萨亚克”“巴肯”“热季卡拉”等矿区被发现；钒、钽、铌主要分布于阿克托别州和曼格斯套州；钇、磷则在江布尔州磷矿以及铀、煤矿带伴生出现。

国际能源署（IEA）预计，到2030年全球稀土需求将比2020年翻倍至31.5万吨。其中，用于电动车电机的钕和镨尤为抢手。

“新哈萨克斯坦”矿区：或改写全球格局的新发现

工业和建筑部通报，自2022年以来，全国11处地点开展稀有金属勘探，已登记20个含稀金属矿区，总储量预估包括23,800吨铍、600吨钨、60,690吨钇、7,000吨钼、33,480吨镓等。

位于阿斯塔纳以南420公里的“新哈萨克斯坦”矿区尤为引人关注。据英国《路透社》报道，该区或蕴藏2,000万吨稀土矿石，其中12%为钕、镧、钇等高价值元素，平均含量每吨700克，相当于14,000吨稀土金属。若储量确认，哈萨克斯坦有望跻身全球第三大稀土资源国，仅次于中国和巴西。

深加工价值：原料与成品价格可差十倍

官方数据显示，哈国已确认的非稀土类稀有金属储量合计1760亿美元，稀土金属约230亿美元。如能实现本地深加工——将稀土制成磁铁、电机、电子元件等——经济价值可望放大十倍，总体潜在收益约6300亿美元，相当于国内生产总值（GDP）的70%以上。

KPMG测算，1吨钕矿石加工为高性能磁体并装配进电机后，价值增幅可达100倍。尽管全球具备完整稀土深加工能力的国家寥寥无几，但经验显示，完整产业链对扩大就业、提升技术水平、增强财政收入均有显著作用。

产业发展障碍：技术滞后与管理缺位

根据工业和建筑部的报告，哈国稀有金属产业面临的最大问题包括：

严重依赖进口原材料；

设备与技术老化，影响产品质量；

深加工能力薄弱；

缺乏透明化的投资机制。

目前，哈国稀有金属产业在制造业中所占比重仅为0.6%，在冶金行业中占1.5%。设备老化、人才短缺、技术封锁等问题导致深加工能力严重不足。比利时稀土工业协会估算，要建成基本提取与分离产线，哈国需引入30–60亿美元投资。

政策与合作：走向“高附加值”路线

工业和建筑部副部长伊兰·沙尔汉表示，哈国正修订矿业法规，对外资提出三项硬性要求：

禁止未经深加工就出口稀土矿石或浓缩物； 必须在哈萨克斯坦境内建设提取与分离设施； 对关键矿种试行投资协议竞争机制，提高透明度。

2024年，哈国与欧盟签署《关键矿产合作谅解备忘录》，计划在2026年前形成“矿产—技术—市场”三位一体合作框架。同年，中国、德国、韩国、美国多家企业已与哈国签订勘探及前端加工意向协议，部分项目进入可行性研究阶段。

数字化转型：AI为地质找矿插上“慧眼”

副部长贾娜特·杜比罗娃介绍，哈国正将历史地质档案数字化，运用人工智能识别扫描图纸与报告并构建“大数据”平台。该系统可自动生成靶区预测与经济指标评估。目前已有3,449份矿权合同与许可证完成数字化备案，22项地矿相关公共服务已上线统一平台。

成为新能源时代“关键节点”

业内普遍认为，若哈萨克斯坦能在采矿、分离、冶炼、合金、器件制造等全链条布局，同时引入严格的环境与治理标准，其稀有金属产业完全有潜力与石油、天然气并驾齐驱，为国家经济注入长期动能。

但要实现这一愿景，仍需解决深加工技术封锁、资本投入不足、供应链配套薄弱等现实难题。政府与企业必须在透明与合规原则下引进外资、留住人才，并加速设备更新与技术研发。只有这样，稀有金属才能真正成为哈萨克斯坦迈向高质量发展的“绿色动力”。

【编译：达娜】