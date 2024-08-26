哈萨克斯坦新建住房价格有略微上涨

哈萨克斯坦应用经济学研究中心(AERC)对新建住宅的价格的分析显示，新建住宅价格从6月份的43.95万坚戈每平方米上涨至7月份的44.12万坚戈，涨幅为0.4%。

AERC指出：“上月阿拉木图等部分城市的房价增长达到2.3%，而7月份几乎所有城市的房价增速都有所放缓。阿拉木图的新建住宅价格月环比上涨0.3%，全哈的新建住宅价格月环比上涨0.4%，阿斯塔纳的新建住宅价格月环比上涨0.6%”。

阿斯塔纳6月的新建住房价格增长落后于其他地区，但在本月却成为领头羊。尽管如此，根据哈网站Krisha的数据，阿拉木图的房价仍在上涨，明显高于全哈和阿斯塔纳平均水平。

7月，全哈新建住宅的销售广告数量增至635个，略高于6月的627个。其中，阿斯塔纳市（196）、阿拉木图市（148）和西姆肯特市（39）数量最多。其中，舒适型住房的销售广告最多（349）。

数据显示，目前，全哈经济型新房每平方米平均售价为31.06万坚戈，舒适型为35.46万坚戈，商务型为54.04万坚戈，高级型为75.25万坚戈。

根据此前报道，哈萨克斯坦住房有八种分类：经济型、标准型、舒适型、舒适+型、商务型、商务+型、高级型和豪华型。

【编译：木合塔尔·木拉提】