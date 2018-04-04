YouTube总部发生枪击案 导致3人受伤

哈通社/阿斯塔纳/4月4日 -- 据BBC报道，美国加尼福尼亚州当地警方表示，一名女士4日在加州北部的视频网站YouTube总部枪伤三人，然后自杀。

一名36岁男子目前情况危殆，另有两名分别32及37岁的女子中枪，情况分别为严重及轻伤，另有一人在逃走期间伤及脚踝。



警方公布疑犯是39岁的纳森.阿格达姆（Nasim Aghdam），其动机仍在调查中，有媒体指她曾在网上批评YouTube。路透社引述一名华府安全官员表示，目前无发现事件与恐怖主义有关。



多家美媒报道，阿格达姆是一名居住在加州的伊朗后裔，曾在网上批评YouTube屏蔽她发布的影片。



枪击发生后，YouTube屏蔽了她的帐号，她的脸书和Instagram帐号随即也遭删除。

据了解，过去，枪击案一般由男性发动，女枪手较为罕见-根据美国联邦调查局的数字，2000-2013年间160宗枪击案中，只有6名枪手是女性。

根据美国媒体统计，2018年头三个月，光是校园枪击案，全国已发生至少17宗，其中有两起发生在加州，而加州是美国枪支管控最严厉的一个州。

【编辑：小穆】