哈萨克斯坦有哪些不需要高等学历的高薪职位？

技术飞速发展的现代社会中，技术专家，即 “蓝领工人 ”的作用不仅没有减弱，反而有了新的意义。根据对OLX.kz和哈萨克斯坦enbek.kz电子劳务市场数据的分析表明，目前劳动力市场对 “蓝领工人”有大量岗位招聘需求。

根据OLX的数据，“蓝领工人”中需求量最大的5个职业是：

生产专员—需求量最大的职位，有523个招聘岗位。该职位包括焊工、木工、仓库管理员、生产主管等。工资中位数平均为255000坚戈。该职位在工业企业、建筑业、住房和公用事业中一直都很重要。 司机—这是一个有稳定需求的职业，有505个在招聘岗位，工资中位数为299500坚戈。物流、出租车和货物运输行业对司机的需求最大。 销售员—有292个在招聘岗位，工资中位数为22万坚戈。售货员和收银员以及商品推销员、经理等相关人才都很抢手。 行政人员—大多数企业和机构都需要，有155个在招聘岗位，工资中位数为24万坚戈。 厨师—有264个在招聘岗位，工资中位数为26万坚戈。

enbek.kz电子劳务市场上，“蓝领工人”中需求量最大的5类人才是：

司机—需求量最大，有617个在招聘岗位，工资中位数为30万坚戈。 建筑工人—建筑工地和维修队对该岗位人员有长期稳定的需求，从580个在招聘岗位中可以看出，中位数工资为25万坚戈。 电焊工和气焊工—从562个在招聘岗位可以看出，工业企业、建筑和维修公司对该类人才需求量很大。薪资金额因经验、资格和工作类型而异，平均工资为25万坚戈。 机械师—工业企业修理厂的必备职业，有530个在招聘岗位，平均工资为25万坚戈。 服务行业—也有517个在招聘岗位，包括销售员、服务员和行政人员等职业，工资中位数为20万坚戈。

值得注意的是，建筑、物流、制造和农业等领域对蓝领工人的需求量很大。薪酬水平取决于地区、资历和工作条件，工作年限和教育程度与蓝领工作是挂钩的，该特点提升了行业对新手或初学者的吸引力。

蓝领工作的优势之一是具有持续的需求和体面的薪资。另一个优点是可以快速接受培训—上述很多职业都可以在短时间内掌握一定技能。现代劳动力市场为蓝领工人提供各种工作条件，这使得该行业对广大求职者具有吸引力。

【编译：木合塔尔·木拉提】