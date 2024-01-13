中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    11:40, 13 一月 2024 | GMT +6

    哈萨克斯坦有意扩大对日本的商品出口

    进出口差距
    Фото: inform.kz

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦贸易和一体化部长阿尔曼·沙哈拉耶夫同经济产业省次官率领的日本代表团举行了会晤。

    双方讨论了贸易和经济合作的当前问题和前景，包括增加双边贸易问题。

    沙哈拉耶夫指出，日本是哈萨克斯坦的十大投资国之一， 过去17年来日本对哈的投资已超过78亿美元。

    根据2023年前11月的结果，双边贸易额较2022年同期增长16.5%，达到了20亿美元。

    -我们能够扩大哈萨克斯坦产品出口的潜力，愿意增加价值2.04亿美元的45种加工品的供应。哈萨克斯坦拥有成为主要农业和食品中心的所有资源，农产品的供应，尤其是马肉供方面存在巨大机遇。-他说。

    贸易部长指出，建议“哈萨克斯坦出口公司”与日本出口信贷机构在保险、再保险和信用担保领域建立密切合作，以发展和加强经贸关系。

    此外，双方讨论了将于2025年4月13日至10月13日在大阪举行的2025年世博会的筹备问题。

    沙哈拉耶夫表示，哈萨克斯坦参加世博会有助于两国​​公司和商业团体之间建立长期互利关系。

    日方对两国能够促进商业关系问题表示了信心，并承诺将向哈萨克斯坦提供帮助，以确保哈萨克斯坦能够高质量准备世博会。

    【编译：阿依波塔】

    标签:
    哈萨克斯坦 外交 贸易 日本 进出口
    Айбота Айдын
    编译
    Айбота Айдын
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!