哈萨克斯坦有意扩大对日本的商品出口

双方讨论了贸易和经济合作的当前问题和前景，包括增加双边贸易问题。

沙哈拉耶夫指出，日本是哈萨克斯坦的十大投资国之一， 过去17年来日本对哈的投资已超过78亿美元。

根据2023年前11月的结果，双边贸易额较2022年同期增长16.5%，达到了20亿美元。

-我们能够扩大哈萨克斯坦产品出口的潜力，愿意增加价值2.04亿美元的45种加工品的供应。哈萨克斯坦拥有成为主要农业和食品中心的所有资源，农产品的供应，尤其是马肉供方面存在巨大机遇。-他说。

贸易部长指出，建议“哈萨克斯坦出口公司”与日本出口信贷机构在保险、再保险和信用担保领域建立密切合作，以发展和加强经贸关系。

此外，双方讨论了将于2025年4月13日至10月13日在大阪举行的2025年世博会的筹备问题。

沙哈拉耶夫表示，哈萨克斯坦参加世博会有助于两国​​公司和商业团体之间建立长期互利关系。

日方对两国能够促进商业关系问题表示了信心，并承诺将向哈萨克斯坦提供帮助，以确保哈萨克斯坦能够高质量准备世博会。

【编译：阿依波塔】