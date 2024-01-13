11:40, 13 一月 2024 | GMT +6
哈萨克斯坦有意扩大对日本的商品出口
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦贸易和一体化部长阿尔曼·沙哈拉耶夫同经济产业省次官率领的日本代表团举行了会晤。
双方讨论了贸易和经济合作的当前问题和前景，包括增加双边贸易问题。
沙哈拉耶夫指出，日本是哈萨克斯坦的十大投资国之一， 过去17年来日本对哈的投资已超过78亿美元。
根据2023年前11月的结果，双边贸易额较2022年同期增长16.5%，达到了20亿美元。
-我们能够扩大哈萨克斯坦产品出口的潜力，愿意增加价值2.04亿美元的45种加工品的供应。哈萨克斯坦拥有成为主要农业和食品中心的所有资源，农产品的供应，尤其是马肉供方面存在巨大机遇。-他说。
贸易部长指出，建议“哈萨克斯坦出口公司”与日本出口信贷机构在保险、再保险和信用担保领域建立密切合作，以发展和加强经贸关系。
此外，双方讨论了将于2025年4月13日至10月13日在大阪举行的2025年世博会的筹备问题。
沙哈拉耶夫表示，哈萨克斯坦参加世博会有助于两国公司和商业团体之间建立长期互利关系。
日方对两国能够促进商业关系问题表示了信心，并承诺将向哈萨克斯坦提供帮助，以确保哈萨克斯坦能够高质量准备世博会。
【编译：阿依波塔】