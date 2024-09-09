乌兹别克斯坦有意通过中间走廊向欧盟运输货物

哈通社驻塔什干记者阿里汗·阿斯哈尔报道，乌兹别克斯坦与保加利亚之间国际交通联系委员会会议日前在塔什干举行。

会议期间，双方就拓宽物流交通领域的合作，增加过境货物运输量，改善贸易条件等内容进行了讨论。

如何有效利用中间走廊（跨里海国际运输线路）的潜力，增加乌兹别克和保加利亚向欧盟方向进行货物运输的议题，是此次双方会议讨论的一个焦点。

两国代表在会上，就至2025年将双方受许可的跨境货物承运商数量增加15倍达成了一致。

Фото: Өзбекстанның көлік министрлігі

根据此前报道，2024年经跨里海国际运输线路开展的货物运输量有望同比增加5倍。

跨里海国际运输路线（中间走廊）途经中国、哈萨克斯坦、里海、阿塞拜疆、格鲁吉亚、土耳其，然后经黑海抵达欧洲。中间走廊路线全长1.1万公里，该线路是一条多式联运路线，涉及 两种运输方式：铁路和海运。

根据哈萨克斯坦交通部的数据显示，2022年，该线路的货物运输量为170万吨，而2023年，其货运量在2022年的基础上增长了65%，达到了276万吨。

而仅在2024年的前五个月，中间走廊的货运量就达到了187万吨，这较2023年同期同比增长了10.8%。

【编译：木合塔尔·木拉提】