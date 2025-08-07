12:11, 07 八月份 2025 | GMT +5
有趣数据：哈萨克斯坦共有超1.8万人名叫“阿拜”
（哈萨克国际通讯社讯）2025年是哈萨克斯坦伟大诗人、启蒙思想家阿拜·库南拜诞辰180周年。为纪念这位民族文化象征，国家统计局公布了与其姓名相关的有趣数据。
数据显示，目前哈萨克斯坦全国共有18,763人名叫“阿拜”。其中，阿斯塔纳市是“阿拜”名字最多的地区，共有2,089人；其次是突厥斯坦州（2,018人）和阿拉木图市（1,719人）。
“阿拜”这一名字在30至34岁人群中最为常见，共有3,228人。全国最年长的“阿拜”出生于1932年。
2025年上半年，全国共有157名新生儿取名为“阿拜”。此外，这一传统男性名字也曾被用于女性，目前全国登记在册的女性“阿拜”共有10人。
国家统计局还指出，阿拜的本名是伊布拉欣（Ibrahim），目前哈萨克斯坦共有35,404人使用“Ibrahim”、“Ibragim”或“Ibrakhim”等形式的名字。
为纪念这位民族文化巨匠，全国已有1个州、1座城市、3个区和26个村庄以“阿拜”命名。
根据此前报道，为纪念阿拜180周年及《卡拉莫拉法典》颁布140周年，一部以阿拜独特法律遗产为主题的纪录片《阿拜法典》将于“欧亚”第一频道播出。
【编译：达娜】