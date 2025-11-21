哈萨克斯坦与亚美尼亚拟恢复直航 两国经贸合作潜力进一步释放

他介绍，目前哈萨克斯坦向亚美尼亚出口烟草制品、变压器、铁合金、金属制品及钢材，亚美尼亚则主要向哈供应水果蔬菜、烟草制品以及享誉世界的亚美尼亚白兰地。2025年双边贸易额约为8200万美元，虽规模尚不算大，但较2020年已增长6倍。过去贸易额更高，主要得益于亚美尼亚汽车一度大量进入哈萨克斯坦市场，随着哈本土汽车产业快速发展，这一现象已逐步回归正常。

赛热克·朱曼哈林表示，前不久召开的政府间委员会第十一次会议上，哈方已向亚方提出价值3.48亿美元的商品供货清单。近期还将有一批亚美尼亚企业家来访，双方将重点探讨设立合资企业。

“如果亚美尼亚能稳定向我国西部地区供应水果蔬菜，将对我们极为有利。最关键的是，过去两国间曾开通直飞航班，后因埃里温机场服务费用过高而暂停——每名乘客收费65美元，每吨航空煤油高达1248美元。目前双方正研究通过补贴等方式降低成本。一旦条件成熟，SCAT航空和FlyArystan均表示愿意立即恢复航线。”朱曼哈林说。

亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬正在对哈萨克斯坦进行正式访问。访问期间，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与其举行了会谈。

【编译：木合塔尔·木拉提】