12:28, 21 11月 2025 | GMT +5
哈萨克斯坦总统与到访的亚美尼亚总理举行小范围会谈
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在总统府与对我国进行正式访问的亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬举行会谈。
托卡耶夫总统在会谈中表示，帕希尼扬总理首次访哈将为两国战略伙伴关系注入强劲动力。
“尊敬的尼科尔·沃瓦耶维奇，热烈欢迎您访问哈萨克斯坦！您的来访意义重大，我们坚信这将极大推动两国战略伙伴关系的发展。这是您首次访问哈萨克斯坦。哈萨克民族对亚美尼亚人民、历史、传统与文化始终怀有深深敬意。访问期间，我们将签署一系列重要协议。”托卡耶夫总统说。
帕希尼扬总理则指出，两国合作进入新阶段，正是始于托卡耶夫总统去年对亚美尼亚的正式访问。
“尊敬的总统先生，感谢您邀请我对哈萨克斯坦进行正式访问并在阿斯塔纳给予热情接待。此次访问必将为双边关系注入新的动力。两国合作的新篇章，正是由您去年对亚美尼亚的国事访问开启的。当时签署的多项重要协议，有的已经落实，其余正在稳步推进。能够对哈萨克斯坦进行正式访问，对我个人而言是莫大的荣幸！”帕希尼扬说。
此前，托卡耶夫总统在总统府为亚美尼亚总理举行了隆重欢迎仪式。
【编译：木合塔尔·木拉提】