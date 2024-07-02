丝路电视台与CGTN联合播出特别节目 携手共推哈中合作

与此同时，于7月2日上午10:10，观众将能够收看到两家电视台在上合峰会前夕播出的特别节目。该节目围绕上合组织框架内的合作及其成员国--哈萨克斯坦与中国之间的经济互动展开讨论。

节目邀请了亚洲相互协作与信任措施会议（亚信会议）秘书长海拉特·萨热拜、哈萨克旅游国有公司董事会主席海拉特·萨杜阿哈索夫、纳扎尔巴耶夫大学教授姜栋，以及德黑兰大学教授穆罕默德·马兰迪作为嘉宾。节目由阿依努尔·伊曼哈利和中国知名记者田薇共同主持。

此外，丝路电视台与中国环球电视网的特别新闻栏目也将在两家电视台同步播出。记者们将详细报道中哈两国在贸易、经济、外交及教育领域的合作情况，并详细介绍即将到来的上合组织峰会的议程。

值得一提的是，丝路电视台是首个在哈萨克斯坦境外播出的国际卫星电视台，隶属于哈萨克斯坦总统电视广播综合体。该频道在全球118个国家和地区播出，节目涵盖6种语言：哈萨克语、俄语、英语、吉尔吉斯语、乌兹别克语和土耳其语。

中国环球电视网（CGTN）则是中华人民共和国的全球电视网络，在全球160多个国家和地区播出。

【编译：达娜】