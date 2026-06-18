托卡耶夫总统与四州州长通话 强调创新发展与民生项目推进

各州州长分别向总统报告了本地区社会经济发展的主要指标、下一阶段发展规划，以及此前总统所下达各项指示的落实进度。

托卡耶夫总统在通话中对阿特劳州州长赛热克·沙普克诺夫、江布尔州州长叶尔波勒·卡拉舒克耶夫、曼格斯套州州长努尔达乌列特·科伊勒拜以及乌勒套州州长达斯坦·热斯佩科夫提出明确要求，强调各地区必须探索并实施更加具有创新性的区域发展模式。

托卡耶夫责成各州州长采取切实有效措施，进一步挖掘各州经济潜力，并妥善解决涉及民生福祉的各类社会问题。

托卡耶夫要求加快推进面向青少年和儿童的社会基础设施建设，特别是儿童康复中心、综合诊所及医院等项目的施工进度。同时，他强调，在“清洁哈萨克斯坦”社会行动框架下，各地区必须开展高质量、大规模的专项工作。

托卡耶夫强调，地方领导人应当与民众保持常态化联系，确保及时回应并解决民众关切的现实问题。此外，他还向各州负责人下达指令，要求严格把控区域生态状况，并采取果断措施，严厉打击各类违法犯罪行为以及破坏社会秩序的现象。