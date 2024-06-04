哈萨克斯坦与埃及参议院议长会晤：签署双边合作谅解备忘录

阿什姆巴耶夫在会见中表示，哈萨克斯坦和埃及建交30年来，两国双边关系始终保持着高水平发展，并在各领域取得了积极成果，其中包括议会间合作。

-我们高度重视与埃及的议会间合作。两国议会友谊小组积极开展工作，是两国交流合作的重要机制。双方应充分利用现有潜力，进一步深化双边合作。加强议员互访，建立常委会间联系，对于推动双边合作具有重要意义。相信您的这次访问将为两国议会间对话注入新的活力。-阿什姆巴耶夫说道。

哈桑对哈方热情接待表示感谢，并表示愿与哈方一道进一步加强两国议会间合作。

-我谨代表埃及议会议员们对哈萨克斯坦议会为加强两国合作所做的工作表示感谢和赞赏。两国关系具有重要意义，双方建立了以互信为基础的对话机制。这种互动对两国各领域的合作都将产生积极影响。我主张未来应进一步加强两国议会间合作，为友谊小组注入新的活力，并加强议会常委会间的联系。这些都是为了实现共同目标和联合应对各种挑战。-哈桑表示。

双方还就世界和传统宗教领袖大会活动以及将于今年10月举行的大会秘书处会议筹备情况进行了讨论。

此外，双方讨论了经贸合作的现状和前景。双方一致认为，加强两国在农业、制药、电气、轻工业以及教育、旅游、投资和文化等人文领域的合作，符合两国利益。阿什姆巴耶夫强调，共同实施拜巴尔斯苏丹清真寺修缮项目具有重要意义，称拜巴尔斯苏丹是哈萨克斯坦和埃及两国人民共同尊敬的历史人物。

会谈结束时，哈萨克斯坦与埃及两国参议院议长签署了谅解备忘录。

【编译：阿遥】