哈萨克斯坦与欧盟达成共识 将简化赴欧签证

- 欧盟是哈萨克斯坦最大的贸易和投资伙伴之一。今年前五个月，双边贸易额达到了202亿美元，占哈总贸易额的37%。在2023年，我们的双边贸易额超过了410亿美元。去年，从欧盟国家吸引到的投资达到104亿美元，而自2005年以来，累计投资额已超过1800亿美元。 - 外长说道。

他还提到，目前在哈萨克斯坦有3000多家欧洲公司在各个经济领域积极运作。其中不乏像“埃尼”、“道达尔”、“亚马逊机械”、“液化空气公司”、“阿尔斯通”、“嘉士伯”等世界知名企业。

- 我们传统的重点领域包括能源、交通与物流、农业、机械制造与生产以及信息技术。这次，我们还特别关注了在关键原材料方面的合作。 - 他补充说道。

此外，努尔特列吾还强调，哈萨克斯坦政府欢迎更多欧洲公司和商业团体前来投资和合作。

他还透露，在双边会谈中，哈萨克斯坦与欧盟还讨论了关于简化哈萨克斯坦公民前往欧盟国家签证手续的议题。

- 会谈的一个重要方向是为哈萨克斯坦公民简化欧盟的签证程序。我们与博雷利达成共识，将共同努力尽快解决这一问题。 - 努尔特列吾表示说。

【编译：达娜】