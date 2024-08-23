哈萨克斯坦与卡迪夫大学合作：阿斯塔纳将成立全新国际研究型大学

卡迪夫大学成立于1883年，拥有卓越的学术声誉，是英国排名前25的顶尖高校之一，并且是享誉全球的罗素集团（Russell Group）成员，专注于一流研究与高质量教学。该校在医学、生物学、工程学和社会科学领域表现尤为突出，特别是在肿瘤学、心脏病学和创新技术方面的研究享有盛名。卡迪夫大学还培养了多位杰出人物，包括诺贝尔医学奖得主马丁·埃文斯爵士和诺贝尔化学奖得主罗伯特·胡贝尔教授，以及英国工党前领袖尼尔·金诺克等知名政界和学界人士。

根据协议，卡迪夫大学将作为项目的主要合作伙伴参与其中。该校国际合作副校长鲁道夫·阿勒曼教授表示，此次合作将进一步促进哈萨克斯坦与英国之间高等教育领域的紧密联系。为了支持该项目，阿斯塔纳市政府已提供了10公顷的土地用于校园建设，哈萨克斯坦投资方“Qualified Centre of Education”公共基金会将负责建造校舍及相关基础设施。

值得一提的是，新大学计划于2025年9月开始招生。

【编译：达娜】