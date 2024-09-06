哈萨克斯坦与塞尔维亚积极扩大双边合作

在与塞尔维亚外交部长马尔科·久里奇的会谈中，双方强调了两国政治对话的高度活跃性，并指出了两国在贸易经济合作方面的巨大潜力。双方称赞了两国之间的“典范”关系，并提及哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与塞尔维亚总统亚历山大·武契奇之间定期的信任对话，双方对即将举行的新一轮会谈和互访充满信心，认为这将进一步推动两国合作的全面深化。会谈还强调了当天成功举行的第三次哈塞政府间委员会会议的重要性。

政府代表团的会面被认为有助于进一步拓展两国的经贸以及文化和人道主义联系。此外，双方还讨论了在联合国、欧洲安全与合作组织（OSCE）及其他国际组织框架内的合作与相互支持问题。

Фото: Министерство иностранных дел Республики Казахстан

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在与塞尔维亚国民议会副议长、国际事务委员会主席玛丽娜·拉古什的会谈中，瓦西连科向其介绍了托卡耶夫总统于今年9月2日发表的国情咨文中的主要任务，重点介绍了在建设“公正的哈萨克斯坦”过程中，创造最有利的经济发展条件和推动私营企业发展的相关内容。拉古什表示，塞尔维亚高度关注哈萨克斯坦的发展进程，并对当前的改革措施表示高度评价。她还强调，议会间对话被视为“民间外交”，这种合作已经成为两国关系中的良好传统。

双方对当前的合作水平表示满意，并制定了进一步发展两国议会联系、加强经贸、文化和教育交流的计划。

作为此次访问的一部分，罗曼·瓦西连科还出席了哈塞政府间经济贸易合作委员会第3次会议，该会议由哈萨克斯坦副总理塞热克·朱曼哈林和塞尔维亚副总理兼内务部部长伊维察·达契奇共同主持。会议讨论了在军事技术、防务、农业、卫生、旅游、文化、体育、科学和教育等领域的实际合作问题。

背景资料：据统计，2023年哈萨克斯坦与塞尔维亚的双边贸易额达到9120万美元，同比增长23.3%。其中，哈萨克斯坦对塞尔维亚的出口额为1140万美元，增长38.7%；进口额为7980万美元，增长21.3%。2024年上半年，双边贸易额为4410万美元，较去年同期下降7.6%，其中哈萨克斯坦出口额为800万美元，塞尔维亚进口额为3600万美元。自2008年以来，塞尔维亚对哈萨克斯坦的直接投资累计达到1740万美元，2023年塞尔维亚对哈投资额为200万美元。截至2024年6月1日，哈萨克斯坦境内注册了11家合资企业和49家由塞尔维亚参与的公司，主要从事建筑、汽车贸易、专业科学技术活动以及服务行业。

【编译：达娜】