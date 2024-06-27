参议院批准与新加坡的服务贸易和投资协议法案

据议员苏丹别克·马克扎诺夫介绍：

- 文件于2023年5月22日在新加坡总统哈莉玛·雅各布对哈萨克斯坦进行正式访问期间签署，旨在促进和自由化两国之间的服务贸易和投资。新加坡是哈萨克斯坦在东南亚乃至全球经济中最重要的合作伙伴之一，它不仅是该地区的经济领头羊，也是全球知名的IT和金融中心。新加坡在服务业方面的先进经验、卓越的经济表现和创新成就正是其成为我们重要合作伙伴的有力证明。

数据显示，2013年至2023年间，新加坡对哈萨克斯坦的直接投资总额达到17亿美元，而哈萨克斯坦对新加坡的直接投资总额为14亿美元。2023年，两国之间的双边贸易额达到18亿美元，其中出口额为17亿美元，进口额为8100万美元。同年，哈萨克斯坦向新加坡的服务出口总额为350万美元，而新加坡向哈萨克斯坦的服务进口额为600万美元。

议员还提到，根据协议，哈萨克斯坦企业在进入新加坡服务市场方面将获得更广泛、更有利的机会。目前，在两国合作框架下，已有约15个投资项目正在推进，包括阿拉木图州的G4 City开发、江布尔州的水泥厂建设以及阿克套港的扩建等，总投资额约为6.81亿美元。根据政府数据，截至去年年底，哈萨克斯坦已有143家由新加坡资本参与的合法企业注册。

马克扎诺夫总结道：

-总体而言，法案的通过将促进哈萨克斯坦对新加坡的服务出口及新加坡对哈萨克斯坦的投资，进一步加强两国经济合作。

【编译：达娜】