哈萨克斯坦与匈牙利——古老的兄弟同胞 亲密的经贸伙伴

访问期间，两国领导人可能会讨论当前问题并达成旨在加强合作的协议。

作为此次访问之旅的前瞻，哈萨克国际通讯社（Kazinform）回顾了独立至今哈萨克斯坦与匈牙利的关系，并对未来的发展方向进行了展望。

哈萨克与匈牙利的政治合作之路

两国于1992年3月23日建立外交关系。整整一年后，即1993年3月，匈牙利驻哈萨克斯坦大使馆开馆，当年9月哈萨克斯坦大使馆也开始工作。此后，匈牙利在我国多个城市设立了领事馆。

匈牙利总理欧尔班此前与哈萨克斯坦政府代表们举行了多次会谈。两国在政府间、议会间关系全面发展。

经济合作议题一直是双方优先考虑的方向：哈萨克斯坦是独联体国家中与匈牙利贸易关系第四大的国家。

去年11月，哈萨克斯坦副总理兼外交部长穆拉特·努尔特列吾对匈牙利进行了正式访问，当时在匈牙利举行了哈匈战略理事会第六次会议。

双方讨论了政治、经贸、投资和人文领域双边关系的热点议题问题。

其中，能源、工业、物流交通、水资源管理和创新、农业、教育和旅游等领域的合作成为了涉及两国重点利益的“关键接触点”。

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

双方就实施大型联合项目、促进经贸多元化和增加相互贸易达成一致。

哈萨克斯坦确认有意将出口匈牙利的商品种类增加至95种，总价值超过7亿美元。

此外，会议期间，双方就和平利用原子能领域的专家培训、有效管理水资源的经验交流以及在组织贸易代表团互访方面进一步合作等问题进行了深入的交流。

在战略理事会框架内，还组织举办了哈萨克斯坦-匈牙利水资源管理论坛。两国专家在论坛中均同意召开有关部委联合活动，已解决水资源相关的紧迫问题。

哈萨克斯坦外长在访问期间，还与匈牙利 “Globalia” 公司的负责人加博尔·沙吉以及在“阿斯塔纳”国际金融中心运营的投资基金“Equilibrium Capital”的总裁彼得·纳吉举行了双边会晤。

双方详细讨论了哈萨克斯坦的可再生能源项目，匈牙利资本参与在阿斯塔纳金融中心平台内创建贸易和投资机构、IT和银行咨询领域投资项目的实施以及进一步扩大经济合作方面的一系列计划。

两国经贸合作蓬勃发展

今年1月至8月，哈萨克斯坦与匈牙利贸易额达1.311亿美元。与去年同期相比增长了6.3%，当时这一数字为1.233亿美元。

在双边贸易中，哈萨克斯坦出口额为270万美元。哈国主要向匈牙利出口以下产品：

皮革、羽绒、羊绒（86.58万美元）

丙烯聚合物（61.35万美元）

真空泵、压缩机和风扇（302,600 美元）

鱼（24.77万美元）

机车车辆零件（22.32 万美元）

胶合板（111100美元）

电话机（9.2万美元）

液体泵（57700 美元）

土方机械（52700 美元）

护肤化妆品、装饰化妆品（48200美元）

而哈萨克斯坦自匈牙利进口总额达1.283亿美元。匈牙利方面对哈萨克斯坦出口的商品包括：

药品原材料（2460 万美元）

机车车辆零件（720 万美元）

杀虫剂、除草剂（640万美元）

涡轮喷气发动机和涡轮螺旋桨发动机、燃气轮机（630万美元）

用于收割和脱粒农作物的机器（630万美元）

食品（550 万美元）

药品（550 万美元）

匈牙利资本参与经营开发的大型凝析气田“Rozhkovskoe”去年在西哈州投入运营。经过广泛的地质勘探，该凝析气矿床于 2008 年被发现。根据计划，到2040年，该矿区将生产原气142亿立方米、凝析油710万吨。

该合资企业由哈萨克石油天然气公司KazMunayGas（持股50%）、匈牙利MOL Group集团（持股27.5%）和中国石化（持股22.5%）共同控股，并拥有底土资源的使用权。

Фото: primeminister.kz

“Rozhkovskoye”油田的开发将为哈萨克斯坦国家基金带来5010亿坚戈的收入，并同时为地方预算带来1100亿坚戈的收入。此外，项目开发方还计划拨款至少31亿坚戈，用于支持油田所在地区的社会经济发展，并在合同义务框架内每年将投资额的1%用于哈萨克斯坦人员的培训。

今年9月，哈萨克斯坦农业部长阿依达尔别克·萨帕罗夫与匈牙利驻哈萨克斯坦特命全权大使奥托·伊万·罗恩会面。期间，匈方表达了在哈萨克斯坦建设种子生产厂的意向，并表达了共同开展畜牧饲料制备业务的愿望。

会谈当中，匈牙利“LAC控股”总裁拉斯洛·霍瓦斯提出了农业发展合作计划。

哈萨克斯坦农业部还与匈牙利农业大学达成经验交流协议，根据协议，匈牙利农学家将与哈萨克斯坦农民分享了知识和经验。

马扎尔人——迁徙到欧洲的哈萨克远亲

实际上，哈萨克斯坦与匈牙利两国人民，从亲缘关系上来说，确确实实是“兄弟同胞”。

匈牙利在哈萨克斯坦更广为人知的名字是：马扎尔斯坦。

匈牙利的主体民族——马扎尔人，被认为是连接东西方的大草原游牧民族的代表。

作为欧洲大陆上唯一保留了突厥文化传统，以及许多相似习俗和认知的国家，匈牙利独特的文化正吸引着很多人的关注：驯马、猎鹰、叼羊、射箭的游牧文化至今仍未被匈牙利人所遗忘。

今年，匈牙利参加了在哈萨克斯坦举行的第五届世界游牧运动会。

如今，哈萨克斯坦将匈牙利视为突厥国家。两国关系在经济和文化领域的合作，都在不断地发展当中。

Фото: Ақорда

旨在加强文化和经济合作的突厥国家组织吸纳了匈牙利为观察员国，不久前，突厥国家的领导人们还在吉尔吉斯举行了峰会。匈牙利领导人出席了会晤。

突厥国家组织的成立最初的目的，就是为了加强文化关系，因为这是连接各方最重要的一个方向。随着后来合作的增多，组织也涵盖了其他领域的合作。

总体而言，突厥国家所覆盖的人口规模超过1.7亿，经济规模超过2.1万亿美元。

与其他各种国际组织存在的不同之处在与，突厥国家组织的成员国，同时还是各种政治-经济组织的成员。

例如，哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦是上海合作组织成员国；此外，哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和土耳其也从世界贸易组织中受益；土耳其还是北约成员国，并且多年来一直计划加入欧盟。

需要指出的是，匈牙利是欧盟的正式成员。

因此，哈萨克斯坦和匈牙利这两个兄弟国家之间，有充分的基础来促进经济、加强贸易。

我们此前曾经撰文讨论过突厥国家组织的经济潜力。

【编译：木合塔尔·木拉提】