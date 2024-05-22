哈萨克斯坦与新加坡的合作：从公共管理到智慧城市

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦与新加坡建交已超过30年。两国在经济各个领域建立互利伙伴关系的潜力巨大。哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统对新加坡的国事访问可以证明这一点。去年，新加坡总统首次访问哈萨克斯坦，而哈萨克斯坦总统将第二次访问该国家。托卡耶夫总统于 2022 年对新加坡进行了首次正式访问。此次为期两天的访问期间，托卡耶夫总统除了会见国家元首外，还将出席哈萨克斯坦-新加坡商业论坛。

哈通社记者研究了双边关系现状和托卡耶夫总统的此次国事访问。

外交关系

据哈萨克斯坦外交部称，两国于1993年3月30日建立外交关系。时隔10年，哈萨克斯坦驻新加坡外交使团于2003年11月开设。2008年12月11日，该使团重组为哈萨克斯坦驻新加坡大使馆。多年来，合作伙伴在相互信任和尊重的基础上建立了牢固的关系。

政治伙伴关系

高层政治对话是两国稳定友好关系的基础。 2023年5月，时任新加坡总统哈莉玛·雅各布首次访问哈萨克斯坦和中亚，并会见国家元首托卡耶夫。这是新加坡总统首次对中亚地区进行历史性访问。

哈萨克斯坦总统向哈莉玛·雅各布授予一级“友谊”勋章，以表彰后者为深化两国关系所做出的杰出贡献。而新加坡总统对托卡耶夫总统的盛情礼遇予以感谢，并强调将会继续为发展两国关系贡献力量。

Фото: Ақорда

该访问对于两国来说具有重要意义，将双边关系提升了新水平。

经贸和投资关系

与此同时，访问框架下，哈莉玛·雅各布还出席了在阿斯塔纳举行的哈萨克斯坦-新加坡商业论坛。近200多名两国商界和国家机构代表共商合作未来。

哈莉玛·雅各布在论坛上指出，哈萨克斯坦是新加坡在中亚地区最主要的合作伙伴，而两国之间的合作关系将得到进一步加深。

该商业论坛聚集了许多商界领袖，包括新加坡大型企业负责人。论坛上，他们探讨了在哈萨克斯坦实施项目的可能性。鉴于地缘政治挑战日益严峻，这将有助于两国​​经济的多元化。在此背景下，新加坡始终对扩大伙伴关系持开放态度。哈萨克斯坦位于中亚腹地，资源丰富，对国家和企业来说是极具吸引力的投资国家。

哈萨克斯坦和新加坡代表签署了一系列旨在加强贸易、投资、物流和公务员培训等领域合作的双边协议和备忘录，以及价值2.75亿美元的商业文件。

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在投资方面，双边投资合作取得重要进展。如今，超过 140 家新加坡公司和合资企业在哈萨克斯坦开展业务。 2010-2023年，新加坡对哈萨克斯坦的直接外国投资流量达14亿美元。此外，正在实施一批重要项目。

特殊的项目——G4城市

新加坡盛裕控股集团（Surbana Jurong）正在参与阿拉木图卫星城——G4城市建设项目。

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根据G4城市发展理念，这座新城将由四个主题区组成：Gate City—商业金融中心，Golden District—教育医疗中心，Growing District—创新工业和贸易物流区，Green District—旅游集群。城市人口预计达220万人。

2023年，双方签署了《哈萨克斯坦共和国与新加坡共和国之间服务贸易和投资协定》。该文件旨在通过简化相关法规和减少进入彼此市场的壁垒来促进双边经济合作和商业联系。

目前，正在积极开展跨里海国际运输走廊的建设、改善与东南亚相互运输联系的工作。在这方面，新加坡国际港务集团（PSA International）及其子公司Global DTC与哈萨克斯坦企业建立了紧密合作。

总体而言，哈萨克斯坦与新加坡之间的运输、贸易、经济和投资合作至关重要。成为，双方将继续探讨推进经济合作项目和互利合作计划的问题。此外，双方还将着重关注扩大哈萨克斯坦的过境潜力，以及哈萨克斯坦-新加坡企业在制造业、信息和通信技术、建筑和金融领域的项目开发。

托卡耶夫总统的访问

应新加坡总统尚达曼的邀请，托卡耶夫总统将于5月23-24日对该国进行国事访问。

访问期间，哈萨克斯坦总统将同新加坡领导层和国际大型企业领导人举行一系列会谈，并出席哈萨克斯坦-新加坡商业论坛。

这次访问可以充分证明两国全面关系的发展。专家们也注意到了这一点。哈萨克斯坦总统直属战略研究所专家表示，国家元首的这次访问对我跟来说非常重要。

-哈萨克斯坦和新加坡的关系正在迅速发展。去年的数据显示，两国之间的贸易额为16亿美元。 成为，143 家新加坡企业在哈萨克斯坦开展业务。总的来说，此行对哈萨克斯坦来说非常有用。因为新加坡是世界科技和金融领域领先的国家之一。堪称物流枢纽。-哈萨克斯坦总统直属战略研究所亚洲司首席专家包尔詹·奥肯说。

【编译：小穆】