托卡耶夫总统与地下620米深矿井中的工人视讯通话

Qarmet公司总经理瓦迪姆·巴辛向哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统介绍了该企业煤炭部门的发展情况。

据其介绍，今年企业下属的煤炭部门仅开放了3处煤矿矿井进行开采作业，不过短期内将采取措施，实现全部8处矿井的完整投入。为了加强矿井生产安全，该企业正在进行一系列综合性的措施。

Qarmet股份公司调度分析中心就是为保障矿井生产安全而建立的一个重要机制。在该中心当中，调度员可以实时监控整个矿井的情况并分析瓦斯水平。此外，调度员还能够与所有井下作业的矿工建立视讯联络，迅速了解井内情况。同时在中心对系统内的安全进行监控，对生产指标和流程的进度进行监控。

总经理表示，根据计划，调度分析中心在2025年底将安装一套新的设备系统，能够准确确定所有8个矿场内的矿工所在的详细位置和健康状况。

公司为工人配备了新的报警电话装置。该设备具有高防护等级，具有智能手机功能，可与员工进行即时通信。

参访期间，托卡耶夫总统通过调度中心，与正在地下620米处的矿井内开展作业的采矿工人们进行了视讯对话。

总统在通话中，感谢矿工们在极度艰苦的环境中的工作，并强调将全力保障工人们享有安全的生产条件。

Фото: Акорда

【编译：木合塔尔·木拉提】