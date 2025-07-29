托卡耶夫与埃尔多安共同主持哈土高层战略合作委员会第五次会议

会议期间，托卡耶夫总统指出，土耳其是哈萨克斯坦世代相传的兄弟之邦、血脉相连的亲属之国。他强调，哈萨克斯坦与土耳其基于共同的历史和精神价值，在拓展战略伙伴关系的精神下持续发展。

—我们致力于延续这一良好势头，将双边关系提升到更高水平。尊敬的总统先生，我高度评价就在刚才与您举行的小范围会谈。我们再次坚定地表达了扩大合作的意愿。我们有足够的能力和热情来实现这一目标。两国之间已经建立了广泛的法律框架，截至目前，双方已签署60多项双边条约和协议。今天，还将签署一系列新的双边协议。-托卡耶夫总统表示。

会议讨论了扩大双边贸易规模的问题。去年，两国贸易额达到50亿美元，未来仍有巨大增长潜力。托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦准备向土耳其市场供应至少34种不同产品，总价值接近10亿美元。同时，增加来自土耳其的产品种类也至关重要。

双方强调，在扩大商品流通方面，交通物流领域的作用尤为关键。托卡耶夫总统指出，哈萨克斯坦将重点发展跨里海国际运输路线，并表示愿意吸引土耳其投资建设现代化铁路、内陆港口、货运站以及船舶制造项目。

—哈萨克斯坦为提高投资吸引力而实施的改革，将为外国企业家提供丰富的机会。-托卡耶夫指出。

他强调，哈萨克斯坦作为一个开放可靠的伙伴，始终准备支持土耳其投资者。

此外，会议还讨论了两国在能源领域的合作问题，并探讨通过巴库-第比利斯-杰伊汉输油管线增加石油出口量。

托卡耶夫总统邀请土耳其公司参与旨在解决能源短缺的项目，并表示相信，哈萨克斯坦国家石油天然气公司（KazMunayGas）与土耳其石油公司（Turkiye Petroleum）之间的合作将取得丰硕成果。

托卡耶夫总统指出，哈萨克斯坦新版税法典为鼓励原材料深加工提供了特殊的优惠政策，包括特许权使用费制度。土耳其投资者可以通过建立合资基金，参与矿产和自然资源开发领域的新项目。

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两国在农业领域的合作前景广阔。哈萨克斯坦生产的谷物四分之一、棉花三分之一、面筋26%出口到土耳其。总体而言，哈萨克斯坦在土耳其企业的参与下，已启动23个农业投资项目，总价值达13亿美元。其中18个项目已投入运营，产品已进入国际市场。

双方还详细讨论了在国防工业、信息技术、人工智能、金融、民用航空、文化、教育、卫生和旅游等领域的合作前景。

两国在教育领域的交流历史悠久。未来，将在阿斯塔纳和阿拉木图开设两所马阿里弗基金会学校，以及土耳其顶尖大学的分校。

应哈萨克斯坦总统指示，去年12月在土耳其加济安泰普省地震灾区启动了一所新学校的建设，该校将于明年投入使用。

此外，为支持旅游业的积极发展和促进多方面的双边关系，哈萨克斯坦已决定允许土耳其公民免签证入境90天。

土耳其总统埃尔多安向哈萨克斯坦代表团致以问候，并特别向托卡耶夫总统表示敬意，称“欢迎来到您的第二故乡”。他还祝贺哈萨克斯坦伟大的诗人、思想家阿拜·库南巴耶夫诞辰180周年。

—我们高度重视与哈萨克斯坦的合作。如今，两国关系已提升到战略伙伴关系层面。我们致力于在贸易、国防工业、农业、旅游和文化等领域进一步深化这一积极势头。哈萨克斯坦是我们在中亚地区最大的贸易伙伴。我们将继续努力，将贸易额提升至150亿美元。-埃尔多安总统表示。

会议期间，哈萨克斯坦政府副总理兼国家经济部部长塞热克·朱曼哈林、交通部部长努尔兰·萨乌然巴耶夫发表了讲话；土耳其方面由外交部部长哈坎·菲丹发表讲话。

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28日晚，托卡耶夫总统乘专机飞抵安卡拉，埃尔多安亲自到机场迎接哈萨克斯坦总统。

据此前报道，埃尔多安为到访的托卡耶夫总统举行了隆重的欢迎仪式。

【编译：阿遥】