托卡耶夫与埃尔多安共同主持哈土高层战略合作委员会第五次会议
（哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，7月29日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安共同主持哈萨克斯坦与土耳其高层战略合作委员会第五次会议。
会议期间，托卡耶夫总统指出，土耳其是哈萨克斯坦世代相传的兄弟之邦、血脉相连的亲属之国。他强调，哈萨克斯坦与土耳其基于共同的历史和精神价值，在拓展战略伙伴关系的精神下持续发展。
—我们致力于延续这一良好势头，将双边关系提升到更高水平。尊敬的总统先生，我高度评价就在刚才与您举行的小范围会谈。我们再次坚定地表达了扩大合作的意愿。我们有足够的能力和热情来实现这一目标。两国之间已经建立了广泛的法律框架，截至目前，双方已签署60多项双边条约和协议。今天，还将签署一系列新的双边协议。-托卡耶夫总统表示。
会议讨论了扩大双边贸易规模的问题。去年，两国贸易额达到50亿美元，未来仍有巨大增长潜力。托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦准备向土耳其市场供应至少34种不同产品，总价值接近10亿美元。同时，增加来自土耳其的产品种类也至关重要。
双方强调，在扩大商品流通方面，交通物流领域的作用尤为关键。托卡耶夫总统指出，哈萨克斯坦将重点发展跨里海国际运输路线，并表示愿意吸引土耳其投资建设现代化铁路、内陆港口、货运站以及船舶制造项目。
—哈萨克斯坦为提高投资吸引力而实施的改革，将为外国企业家提供丰富的机会。-托卡耶夫指出。
他强调，哈萨克斯坦作为一个开放可靠的伙伴，始终准备支持土耳其投资者。
此外，会议还讨论了两国在能源领域的合作问题，并探讨通过巴库-第比利斯-杰伊汉输油管线增加石油出口量。
托卡耶夫总统邀请土耳其公司参与旨在解决能源短缺的项目，并表示相信，哈萨克斯坦国家石油天然气公司（KazMunayGas）与土耳其石油公司（Turkiye Petroleum）之间的合作将取得丰硕成果。
托卡耶夫总统指出，哈萨克斯坦新版税法典为鼓励原材料深加工提供了特殊的优惠政策，包括特许权使用费制度。土耳其投资者可以通过建立合资基金，参与矿产和自然资源开发领域的新项目。
两国在农业领域的合作前景广阔。哈萨克斯坦生产的谷物四分之一、棉花三分之一、面筋26%出口到土耳其。总体而言，哈萨克斯坦在土耳其企业的参与下，已启动23个农业投资项目，总价值达13亿美元。其中18个项目已投入运营，产品已进入国际市场。
双方还详细讨论了在国防工业、信息技术、人工智能、金融、民用航空、文化、教育、卫生和旅游等领域的合作前景。
两国在教育领域的交流历史悠久。未来，将在阿斯塔纳和阿拉木图开设两所马阿里弗基金会学校，以及土耳其顶尖大学的分校。
应哈萨克斯坦总统指示，去年12月在土耳其加济安泰普省地震灾区启动了一所新学校的建设，该校将于明年投入使用。
此外，为支持旅游业的积极发展和促进多方面的双边关系，哈萨克斯坦已决定允许土耳其公民免签证入境90天。
土耳其总统埃尔多安向哈萨克斯坦代表团致以问候，并特别向托卡耶夫总统表示敬意，称“欢迎来到您的第二故乡”。他还祝贺哈萨克斯坦伟大的诗人、思想家阿拜·库南巴耶夫诞辰180周年。
—我们高度重视与哈萨克斯坦的合作。如今，两国关系已提升到战略伙伴关系层面。我们致力于在贸易、国防工业、农业、旅游和文化等领域进一步深化这一积极势头。哈萨克斯坦是我们在中亚地区最大的贸易伙伴。我们将继续努力，将贸易额提升至150亿美元。-埃尔多安总统表示。
会议期间，哈萨克斯坦政府副总理兼国家经济部部长塞热克·朱曼哈林、交通部部长努尔兰·萨乌然巴耶夫发表了讲话；土耳其方面由外交部部长哈坎·菲丹发表讲话。
28日晚，托卡耶夫总统乘专机飞抵安卡拉，埃尔多安亲自到机场迎接哈萨克斯坦总统。
据此前报道，埃尔多安为到访的托卡耶夫总统举行了隆重的欢迎仪式。
【编译：阿遥】