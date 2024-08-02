15:48, 02 八月份 2024 | GMT +6
哈萨克斯坦与刚果签署多项双边合作文件
（哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，在刚果总统德尼·萨苏-恩格索对哈萨克斯坦进行正式访问框架内，两国签署了一系列双边合作文件。
双方签署的合作文件如下：
- 哈萨克斯坦共和国政府与刚果共和国政府之间关于互免外交护照持有人签证要求的协议；
- 哈萨克斯坦共和国外交部与刚果共和国外交、法语国家事务及海外刚果人事务部之间关于政治磋商的备忘录；
- 哈萨克斯坦共和国数字发展、创新和航空航天工业部与刚果共和国邮政、电信和数字经济部之间关于信息通信技术、电子政府服务、空间和网络安全领域合作的互谅备忘录；
- 哈萨克斯坦共和国工业和建设部与刚果共和国矿业和地质部之间关于矿业与地质领域合作的备忘录；
- 哈萨克斯坦共和国能源部与刚果共和国能源和水电部之间关于电力能源领域合作的互谅备忘录；
- “阿斯塔纳”国际金融中心与刚果共和国经济和财政部之间的互谅备忘录；
- 哈萨克斯坦国家石油天然气公司与刚果国家石油公司之间关于石油天然气领域合作的协议；
- 哈萨克斯坦国家信息技术公司与刚果共和国邮政和电子通信国家监管机构（ARPCE）之间关于信息通信技术领域合作的备忘录；
- 哈萨克斯坦国家航天公司与刚果共和国邮政和电子通信国家监管机构（ARPCE）之间关于遥感卫星系统领域合作的备忘录；
- “MSPP GL”有限公司与刚果共和国邮政和电子通信国家监管机构（ARPCE）之间关于网络安全领域合作的备忘录。
【编译：达娜】