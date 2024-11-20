阿拉木图平均月薪显著增长 达46.8万坚戈

根据阿拉木图市经济管理部门的数据，2024年上半年，该市居民的名义货币收入平均增长了22%，达到29.2万坚戈，而全国平均增幅为9.2%，达20.11万坚戈。扣除通胀因素后，阿拉木图居民的实际收入增长为11.6%，而全国的实际增幅仅为0.3%。

在宏观经济方面，阿拉木图的通胀率在2024年下半年有所放缓，从8月的8.6%降至9月的8.3%。这一趋势主要得益于食品价格增速的下降，从之前的水平放缓至7.7%，非食品类商品价格增速也减缓至5.6%。经济管理部门预计，到2024年底，年通胀率将进一步下降至7.5%-8%之间，并在2025年继续放缓至6.5%-7.5%。

就业形势方面，2024年前9个月，阿拉木图市共创造了5.05万个工作岗位，其中77.9%为长期岗位。此外，同期该市吸引固定资产投资总额超过1.1万亿坚戈，同比增长8.1%。其中，私人投资增幅达到8%，总额接近1万亿坚戈。

【编译：达娜】